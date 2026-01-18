Jasmine Paolini | Devo godermi il tennis a volte sono forzata E sulla prossima avversaria…

Jasmine Paolini ha iniziato con determinazione la sua avventura agli Australian Open 2026. La tennista italiana, numero nella classifica WTA, ha sottolineato l’importanza di godersi il tennis, anche quando si sente forzata. In vista del prossimo incontro, mantiene un atteggiamento concentrato e realistico, dimostrando maturità e rispetto per il torneo e le avversarie.

Ha iniziato col piglio giusto la propria avventura negli Australian Open 2026 Jasmine Paolini. L’azzurra, n.8 del ranking, non ha avuto problemi nell’imporsi contro la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, approdando al secondo turno dello Slam di Melbourne. Una partita a senso unico, vinta dall’azzurra col punteggio di 6-1 6-2, nel primo incontro in programma sul campo della Rod Laver Arena. “ Sono abbastanza soddisfatta, è sempre difficile giocare il primo turno, soprattutto contro una qualificata come Sasnovich. Aveva espresso un grande livello nelle ‘quali’. Ho giocato bene e sono stata molto solida “, ha commentato a caldo Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it

