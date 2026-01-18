il punto invisibile thriller psicologico investigativo di francesca lippi

“Il punto invisibile” di Francesca Lippi è un thriller psicologico e investigativo che narra la vicenda della morte improvvisa di Svetlana Orlova, trovata senza vita in una residenza isolata nel Mugello. Attraverso una trama avvincente e uno stile sobrio, il romanzo esplora le sfumature dell’animo umano e i misteri nascosti dietro una tragica scomparsa. Un’opera che invita alla riflessione, mantenendo un tono equilibrato e accurato.

Il punto invisibile, romanzo fresco di stampa di Francesca Lippi, è un thriller psicologico e investigativo che si apre con la morte improvvisa di Svetlana Orlova, una giovane donna trovata morta in una casa isolata del Mugello. Quello che a prima vista sembra un delitto passionale nasconde invece un intreccio di segreti ed omissioni a livello internazionale. È questo evento ad innescare la spirale narrativa che trascina il lettore dentro un’indagine complessa, fatta di verità taciute e dettagli che sfuggono allo sguardo comune. A raccogliere i primi fili della vicenda è Federica Filippi, giornalista dal carattere forte e determinato, capace di unire intuito, sensibilità ed una certa ostinazione che la porta a non accontentarsi mai delle versioni ufficiali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Inquietudine e casa ostile nel thriller psicologico di Yolaine Destremau

In questo thriller psicologico di Yolaine Destremau, l’autrice esplora l’inquietudine quotidiana e la percezione di una casa come ambiente ostile. La narrazione si concentra sulla trasformazione del corpo materno in uno spazio di tensione e allerta costante, offrendo uno sguardo sobrio e profondo sulle dinamiche interiori e ambientali che influenzano la percezione di sicurezza e comfort.

