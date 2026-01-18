Il paese della fantasia

Collodi, frazione del comune di Pescia in Toscana, è un luogo dove la fantasia si fonde con la tradizione. Tra giardini, sentieri e antichi borghi in pietra, questa località è famosa in tutto il mondo per essere il luogo di nascita di Pinocchio. Un ambiente che invita alla scoperta, tra storia, natura e il fascino senza tempo di una delle fiabe più amate.

C’è un luogo in Toscana dove la fantasia ha messo radici e continua a crescere tra giardini, sentieri e borghi in pietra: è Collodi, frazione del comune di Pescia, conosciuta in tutto il mondo per essere indissolubilmente legata alla figura di Pinocchio. È qui che Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Collodi, trascorse parte della sua infanzia, trovando ispirazione per il burattino più celebre della letteratura italiana. Il cuore della visita è il Parco di Pinocchio, un percorso immerso nel verde che unisce arte, gioco e immaginazione. Tra sculture, installazioni e spazi interattivi, il parco racconta la storia di Pinocchio in modo poetico e senza tempo, coinvolgendo grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

