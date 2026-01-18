La tournée de “I Tre Moschettieri – Opera Pop” con le musiche di Giò di Tonno riprende dall’11 ottobre a Forlì, dopo il successo della stagione 2024 con oltre 30.000 biglietti venduti. Prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, lo spettacolo proseguirà in diverse città italiane, offrendo un’interpretazione originale di uno dei classici più amati. Ecco le prossime date del tour.

MILANO – Dopo il clamoroso successo della stagione 2024 con oltre 30.000 biglietti venduti, riparte l’11 ottobre, da Forlì, la tournée nazionale de ‘I Tre Moschettieri – Opera Pop’, prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). Uno spettacolo che ha saputo trasformare un grande classico della letteratura in un’esperienza immersiva sorprendente, conquistando platee sold out in tutta Italia e accolto dalla critica come una delle produzioni teatrali più innovative del panorama italiano. Musical, danza e teatro si fondono in un racconto epico e moderno, firmato dalla regia visionaria di Giuliano Peparini, con testi di Alessandro Di Zio, musiche originali di Giò Di Tonno (che ha curato anche gli arrangiamenti con Giancarlo Di Maria) e una struttura scenica e narrativa che ha emozionato pubblico e critica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “I Tre Moschettieri – Opera Pop” con le musiche di Giò di Tonno: le prossime date

Leggi anche: Il musical "Notre dame de Paris" con le musiche di Cocciante e l'abruzzese Giò Di Tonno torna a Lanciano per tre date nell'estate 2026

Leggi anche: Firenze, in scena il musical Tre Moschettieri con Giò Di Tonno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I tre moschettieri - Opera Pop

I Tre Moschettieri - Opera Pop - facebook.com facebook