I dati dimostrano che l’aumento della pressione fiscale non dipende necessariamente da nuovi tributi alle famiglie. L’opposizione spesso sostiene il contrario, ma analizzando i numeri emerge una realtà più complessa. È importante considerare tutte le variabili che influenzano il carico fiscale, per comprendere meglio l’andamento delle politiche fiscali e i loro effetti sulla popolazione.

L’opposizione che accusa l’esecutivo di aver aumentato i balzelli commette una forzatura ideologica: la pressione fiscale può salire anche senza nuovi tributi sulle famiglie. E i dati della Cgia di Mestre lo dimostrano: il peso delle imposte sui contribuenti è diminuito. La sinistra italiana accusa il governo Meloni di aver aumentato le tasse. Lo fa in modo furbesco perché dice una mezza verità, ma una mezza verità, come recita il titolo di un libro: Le mezze verità sono bugie intere. Infatti, in realtà, non sono aumentate le tasse, ma è aumentata la pressione fiscale, che è tutt’altra cosa. Non occorre neanche studiare un manuale di scienza delle finanze o di contabilità dello Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I numeri sbugiardano la sinistra sulle tasse

Leggi anche: Leo smonta le bufale della sinistra sulle tasse: “Il 75% dei tagli Irpef riguarda redditi sotto i 50mila euro”

Leggi anche: Tasse a sinistra