A pochi giorni dal debutto in accesso anticipato, Hytale ha ricevuto il suo primo aggiornamento ufficiale, segnando l’avvio di una fase di supporto che gli sviluppatori di Hypixel Studios hanno dichiarato voler rendere il più reattiva possibile. L’Update 1 combina nuovi contenuti, miglioramenti alla qualità della vita e numerosi interventi su stabilità e bilanciamento, con l’obiettivo di rispondere rapidamente ai back emersi nelle prime ore di gioco. L’elemento più visibile dell’aggiornamento è l’arrivo di nuove creature, tra cui dinosauri, pensate per popolare le giungle sotterranee e rendere più viva l’esplorazione delle aree di livello avanzato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hytale: arriva il primo aggiornamento “Update 1”, tra nuovi contenuti, QoL e correzioni Leggi anche: Megabonk halloween update novità contenuti correzioni bug e bilanciamento Leggi anche: Bankitalia: rischi stabilità contenuti, ma possibili improvvise correzioni mercati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Hytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni; Hytale, il lancio era solo l'inizio: quali sono le novità della Patch 1?; Hytale: dinosauri e correzioni in arrivo il 17 gennaio con una patch; Hytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG, tante migliorie e molte novità. Hytale, il lancio era solo l'inizio: quali sono le novità della Patch 1? - L'avventura sandbox degli studi Hypixel riceve un importante update, il primo dopo il lancio di Hytale: ecco tutte le novità dell'aggiornamento gratuito ... msn.com

