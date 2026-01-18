Hytale | arriva il primo aggiornamento Update 1 tra nuovi contenuti QoL e correzioni

Da nerdpool.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hytale, appena entrato in accesso anticipato, riceve il suo primo aggiornamento ufficiale, denominato

A pochi giorni dal debutto in accesso anticipato, Hytale ha ricevuto il suo primo aggiornamento ufficiale, segnando l’avvio di una fase di supporto che gli sviluppatori di Hypixel Studios hanno dichiarato voler rendere il più reattiva possibile. L’Update 1 combina nuovi contenuti, miglioramenti alla qualità della vita e numerosi interventi su stabilità e bilanciamento, con l’obiettivo di rispondere rapidamente ai back emersi nelle prime ore di gioco. L’elemento più visibile dell’aggiornamento è l’arrivo di nuove creature, tra cui dinosauri, pensate per popolare le giungle sotterranee e rendere più viva l’esplorazione delle aree di livello avanzato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

hytale arriva il primo aggiornamento update 1 tra nuovi contenuti qol e correzioni

© Nerdpool.it - Hytale: arriva il primo aggiornamento “Update 1”, tra nuovi contenuti, QoL e correzioni

Leggi anche: Megabonk halloween update novità contenuti correzioni bug e bilanciamento

Leggi anche: Bankitalia: rischi stabilità contenuti, ma possibili improvvise correzioni mercati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni; Hytale, il lancio era solo l'inizio: quali sono le novità della Patch 1?; Hytale: dinosauri e correzioni in arrivo il 17 gennaio con una patch; Hytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG, tante migliorie e molte novità.

hytale arriva primo aggiornamentoHytale, il lancio era solo l'inizio: quali sono le novità della Patch 1? - L'avventura sandbox degli studi Hypixel riceve un importante update, il primo dopo il lancio di Hytale: ecco tutte le novità dell'aggiornamento gratuito ... msn.com

hytale arriva primo aggiornamentoHytale riceve il primo aggiornamento con dinosauri, nuovi PNG e tante correzioni - Il primo aggiornamento di Hytale introduce dinosauri, nuovi PNG nelle giungle sotterranee, miglioramenti ambientali e numerose correzioni a gameplay e stabilità, segnando l'inizio del ... msn.com

Hytale si aggiorna con nuovi contenuti e migliorie - Il primo aggiornamento di Hytale è finalmente arrivato e porta con sé un mix davvero interessante di nuovi contenuti, correzioni tecniche e miglioramenti concreti alla qualità della vita. techgaming.it

NON POTRAI GIOCARE HYTALE DAL PRIMO GIORNO!

Video NON POTRAI GIOCARE HYTALE DAL PRIMO GIORNO!

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.