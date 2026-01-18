Fumetti | addio a Dino Attanasio il creatore del Signor Spaghetti

È deceduto all’età di 100 anni Dino Attanasio, noto artista del fumetto e creatore del “Signor Spaghetti”. Figura di rilievo nell’ambito franco-belga, Attanasio ha contribuito in modo significativo alla storia del fumetto europeo. Residente a Jette dal 2020, ha lasciato un’eredità artistica di grande valore, testimoniando un’importante carriera che ha attraversato oltre settant’anni.

Edoardo “Dino” Attanasio, uno dei grandi maestri del fumetto europeo e figura centrale dell’età d’oro franco-belga, è morto all’età di 100 anni sabato 17 gennaio a Jette, nella regione di Bruxelles, dove risiedeva dal 2020, mentre in Belgio si era stabilito dal 1948. L’annuncio della scomparsa, come riporta l’Adnkronos, è stato dato dalle Editions Hibou, casa editrice belga specializzata in fumetti. “Al di là del fatto di essere stato uno dei pionieri del fumetto franco-belga, è con grande semplicità e modestia che, alla fine degli anni Novanta, Attanasio è diventato uno dei primi autori a collaborare con la nostra casa editrice, anzi proprio il primo: colui che, grazie alla sua leggendaria gentilezza, ci ha permesso di crescere, di farci un nome, di conquistare un posto e, grazie a lui, di diventare una vera casa editrice”, si legge nel messaggio di cordoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it David B. e il signor Civetta a fumetti

Nel foyer del cinema Modernissimo di Bologna, un luogo simbolico e suggestivo, prende vita Leggi anche: Orfeo, la recensione dell'immaginifico film che adatta Poema a Fumetti di Dino Buzzati Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio a Sergio Tarquinio, il fumettista maestro del western - (Adnkronos) - Dall'immediato secondo dopoguerra alla metà degli anni '80 ha attraversato il mondo del fumetto italiano e internazionale prima di dedicarsi esclusivamente alla pittura x.com https://www.tusciaup.com/la-citta-di-viterbo-dice-addio-al-prof-franco-cordelli/358562 La città di Viterbo dice addio al prof. Franco Cordelli stimato medico è stato primario di Pediatria a Belcolle ,insignito nel 2009 del titolo di “Primario Emerito”, consigliere com - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.