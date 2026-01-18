Frattaglie e sangue suino privi di tracciabilità chiuso uno stabilimento di produzione

I carabinieri del Nas di Catania hanno chiuso uno stabilimento di trasformazione di prodotti suini, dopo aver riscontrato carenze nella tracciabilità di frattaglie e sangue di maiale. L’operazione fa parte delle attività di tutela della sicurezza alimentare, volte a garantire il rispetto delle normative lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. La verifica ha evidenziato irregolarità che hanno portato alla sospensione delle attività presso l’impianto.

