Fratelli fragili sfrattati Il caso fa discutere | Serve un tavolo con Aler

Il caso dei due fratelli cinquantenni, di cui uno disabile, sfrattati da un alloggio Aler, ha suscitato attenzione e dibattito. La situazione evidenzia la necessità di un confronto tra istituzioni e realtà sociali per prevenire situazioni di vulnerabilità. Si propone l’istituzione di un tavolo di lavoro con Aler, al fine di valutare interventi mirati e sostenibili che tutelino le persone più fragili.

Un tavolo per evitare sfratti da alloggi Aler che vadano a colpire situazioni di fragilità. Il caso che tiene banco nella politica cittadina è quello dei due fratelli cinquantenni, di cui uno disabile, sfrattati dall'abitazione Aler in cui si trovavano. I servizi sociali del Comune, che non erano stati informati della situazione, avevano preso subito in carico il nucleo, ma la ferita dello sfratto era profonda. Il sindaco Andrea Virgilio aveva stigmatizzato l'episodio, evidenziando la mancanza di un canale di comunicazione efficace tra Aler e Comune. La minoranza, rappresentata da Alessandro Portesani, Andrea Carassi e Jane Alquati, aveva presentato un'interrogazione all'assessore Marina Della Giovanna (nella foto) a risposta scritta, arrivata nei giorni scorsi.

I fratelli sfrattati: «Segnalazioni vaghe» - «L’intervento dei Servizi sociali è scattato dopo lo sfratto perché Aler non ha mai menzionato le fragilità di quel nucleo famigliare». laprovinciacr.it

