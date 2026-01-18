Disney+ quasi gratis per tre mesi | l’offerta che scade tra pochi giorni

Disney+ offre tre mesi di accesso gratuito, un’opportunità valida fino alla scadenza dell’offerta, prevista tra pochi giorni. Questa promozione permette di esplorare il catalogo del servizio senza costi iniziali, ideale per chi desidera valutare le nuove uscite e le serie disponibili. È un’occasione temporanea che consente di godere dei contenuti Disney, Marvel, Star Wars e National Geographic senza impegno.

Disney+ ha deciso di iniziare il 2026 con il piede giusto, almeno dal punto di vista di chi tiene d'occhio il portafoglio. La piattaforma di streaming ha infatti lanciato una promozione che riduce sensibilmente il costo dei piani mensili, portando il prezzo d'ingresso a soli 4,99 euro al mese per tre mesi. L'offerta, attiva fino al 28 gennaio, riguarda tutti e tre i livelli di abbonamento disponibili e rappresenta un'occasione interessante per chi sta valutando di abbonarsi o per chi vuole passare a un piano superiore senza spendere troppo. Il piano Standard con pubblicità, che normalmente costa 6,99 euro al mese, scende a 4,99 euro.

