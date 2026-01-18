Diretta gol Serie A LIVE | Parma Genoa finisce 0-0 ora in campo Bologna Fiorentina
Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A: il match Parma-Genoa si è concluso 0-0, mentre ora è in corso Bologna-Fiorentina. Qui trovi sintesi, risultati e cronaca live delle partite della 21ª giornata, comprese le sfide Pisa-Atalanta e altre gare in programma. Resta aggiornato con tutte le partite del campionato italiano, con dettagli su moviola, tabellini e approfondimenti, in un servizio di informazione preciso e puntuale.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Lecce 0-1, Torino Pisa 2-2: alle 18 in campo Parma Bologna
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Parma Genoa!
Segui la diretta delle partite della 21ª giornata di Serie A, tra cui Parma-Genoa e Pisa-Atalanta. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale, sintesi dei match, risultati, tabellini e analisi dettagliate. Rimani informato sugli sviluppi delle sfide di questa giornata, con un focus chiaro e preciso su ogni confronto del campionato.
SERIE A | In campo Parma-Genoa. Segui la DIRETTA #ANSA x.com
Parma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.