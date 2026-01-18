Diretta gol Serie A LIVE | Parma Genoa finisce 0-0 ora in campo Bologna Fiorentina

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A: il match Parma-Genoa si è concluso 0-0, mentre ora è in corso Bologna-Fiorentina. Qui trovi sintesi, risultati e cronaca live delle partite della 21ª giornata, comprese le sfide Pisa-Atalanta e altre gare in programma. Resta aggiornato con tutte le partite del campionato italiano, con dettagli su moviola, tabellini e approfondimenti, in un servizio di informazione preciso e puntuale.

