Consulta del territorio si entra nel vivo

È iniziato il percorso per la creazione della prima Consulta del territorio, un organismo dedicato a coinvolgere i cittadini nelle questioni delle frazioni. Questo spazio mira a favorire il dialogo tra residenti e amministrazione comunale, per migliorare la qualità della vita e condividere idee e proposte. La Consulta rappresenta un passo importante per rafforzare la partecipazione e il confronto sul territorio.

Entra nel vivo il percorso per creare la prima Consulta del territorio, l'organismo di coinvolgimento dei cittadini per portare all'attenzione del Comune i problemi e le proposte per le frazioni. Una volta istituito, sarà operativo fino al termine del mandato amministrativo composto da 21 membri rappresentativi di 11 ambiti territoriali: 4 membri per Grassina, 3 per Bagno a Ripoli e Sorgane, 2 rispettivamente per Ponte a NiccheriPonte a Ema, Antella, CapannucciaQuarate, VillamagnaCase di San Romolo, Osteria NuovaSan Donato. Previsto un unico rappresentante sia per le zone di Croce a VarlianoLa FonteBigallo che per RimaggioCandeli, per BalatroLappeggi e per Vallina.

