Consulta del territorio si entra nel vivo
È iniziato il percorso per la creazione della prima Consulta del territorio, un organismo dedicato a coinvolgere i cittadini nelle questioni delle frazioni. Questo spazio mira a favorire il dialogo tra residenti e amministrazione comunale, per migliorare la qualità della vita e condividere idee e proposte. La Consulta rappresenta un passo importante per rafforzare la partecipazione e il confronto sul territorio.
Entra nel vivo il percorso per creare la prima Consulta del territorio, l’organismo di coinvolgimento dei cittadini per portare all’attenzione del Comune i problemi e le proposte per le frazioni. Una volta istituito, sarà operativo fino al termine del mandato amministrativo composto da 21 membri rappresentativi di 11 ambiti territoriali: 4 membri per Grassina, 3 per Bagno a Ripoli e Sorgane, 2 rispettivamente per Ponte a NiccheriPonte a Ema, Antella, CapannucciaQuarate, VillamagnaCase di San Romolo, Osteria NuovaSan Donato. Previsto un unico rappresentante sia per le zone di Croce a VarlianoLa FonteBigallo che per RimaggioCandeli, per BalatroLappeggi e per Vallina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Youthbank entra nel vivo: nuovo questionario per mappare i bisogni del territorio
Leggi anche: Treviglio, il Polo di ricerca per la Pianura entra nel vivo: università, enti e imprese uniti per progettare il futuro del territorio
Consulta del territorio, si entra nel vivo.
Consulta del territorio, si entra nel vivo - Entra nel vivo il percorso per creare la prima Consulta del territorio, l’organismo di coinvolgimento dei cittadini per portare all’attenzione del Comune i problemi e le proposte per le frazioni. msn.com
IL SILLABARIO MISSIONARIO
BAGNO A RIPOLI, VERSO LA "CONSULTA DEL TERRITORIO": VIA ALLE ASSEMBLEE PUBBLICHE. I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.