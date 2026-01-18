Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Da tutto.tv 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per rivedere la replica di Amici 25, è possibile consultare le piattaforme di streaming ufficiali come Mediaset Infinity, dove vengono caricati i momenti salienti e le puntate complete. In alternativa, alcune repliche vengono trasmesse su canali televisivi del gruppo Mediaset, in orari dedicati. Consultare il sito ufficiale o il palinsesto di Mediaset permette di individuare le modalità e le tempistiche più aggiornate per seguire lo show.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 18 Gennaio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

© Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Uomini e Donne, Trono Classico - La verità di Martina

Video Uomini e Donne, Trono Classico - La verità di Martina

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.