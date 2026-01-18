Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Per rivedere la replica di Amici 25, è possibile consultare le piattaforme di streaming ufficiali come Mediaset Infinity, dove vengono caricati i momenti salienti e le puntate complete. In alternativa, alcune repliche vengono trasmesse su canali televisivi del gruppo Mediaset, in orari dedicati. Consultare il sito ufficiale o il palinsesto di Mediaset permette di individuare le modalità e le tempistiche più aggiornate per seguire lo show.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l'entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell'arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l'appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l'ultima puntata in replica in TV e streaming.

