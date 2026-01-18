Carla Urban, nota per la sua eleganza e sensibilità giornalistica, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo italiano. Con un approccio garbato ma anche pungente, ha condotto interviste memorabili e approfondimenti su vari temi, incontrando personaggi illustri come Cassius Clay e Leonardo Sciascia. Nonostante il suo addio alla tv, esprime ancora il desiderio di tornare, mantenendo intatta la sua capacità di analizzare e raccontare con sobrietà e competenza.

Carla Urba n in tv era elegante e garbata, ma sapeva essere anche pungente e ironica e per questo ha sempre lasciato il segno, sia che parlasse di cibo, intervistasse personaggi famosi o facesse reportage. L’abbiano conosciuta in “Blitz” e nelle prime trasmissioni di enogastronomia e nutrizione (“Mangiamania” e “Che fai, mangi?” su Rai 2) per poi apprezzarla e amarla alla conduzione di “TV Donna” su Tmc. A fine anni ’90, però, Carla ha scelto di cambiare totalmente vita e si è trasferita a Schio, in provincia di Vicenza. Ora ha 74 anni e si racconta: il successo, la storia con Maurizio Ferrini («Siamo stati insieme 9 anni») e la nuova attività lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carla Urban: "Feci arrabbiare Cassius Clay e intervistai Leonardo Sciascia. La tv mi manca, tornerei se..."

