Brindisi si unisce per la ricerca | al Ribezzo l' evento Aiutami a respirare

BRINDISI - Il prossimo 22 gennaio, alle ore 17:00, la città di Brindisi diventerà il centro di un importante appuntamento dedicato alla salute e alla solidarietà. Presso il Museo Ribezzo, si terrà infatti l'evento informativo e solidale intitolato "Aiutami a respirare", un’iniziativa interamente dedicata al sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica. L'evento nasce dalla volontà dell’Inner Wheel Club di Brindisi "Cristina Cordella", presieduto da Aloisia Lamberti, che insieme a tutte le socie ha curato l'organizzazione in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi. L'obiettivo dell’incontro è duplice: da un lato, divulgare la conoscenza di questa patologia genetica e, dall’altro, raccogliere contributi concreti per sostenere l'attività scientifica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
