Basket serie B | Paperdi Juvecaserta 2021-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Alle ore 18, la Pielle Livorno sfida la Juvecaserta nella partita valida per la serie B di basket. La sfida si svolge al PalaPiccolo e rappresenta un momento importante del campionato. Segui la diretta per restare aggiornato sull’andamento di questa importante trasferta della squadra livornese.

Questa sera alle 18 la Pielle Livorno affronta una delle sfide più importanti della stagione: la trasferta del PalaPiccolo contro la Juvecaserta. Uno scontro diretto tra due delle prime tre della classe che può dire molto sul destino del girone B. I campani hanno chiuso il girone d’andata con sole tre sconfitte: in casa contro la Luiss, di appena 4 punti e con le assenze pesanti di D’Argenzio e Laganà; nella sfida di andata del PalaMacchia, di 6 punti; l’unica vera debacle a Roma contro la Virtus, in una giornata da dimenticare chiusa con un -36. Caserta costruisce il proprio valore soprattutto nella fase offensiva: è il quarto miglior attacco del campionato con 81. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

