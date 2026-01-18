Barbara Alberti e il suo Gelosia al teatro Ariston di Agugliano
Barbara Alberti torna sul palco del Teatro Ariston di Agugliano con il suo spettacolo
E’ Barbara Alberti la protagonista del nuovo appuntamento con la quindicesima edizione della rassegna ‘ Parlare Futuro. Lezioni d’Autore ’. Il ciclo di incontri questo pomeriggio (ore 17.30) fa tappa al Cinema Teatro Ariston Agugliano, dove la popolare scrittrice presenterà il suo ultimo libro ‘ Gelosia ’. Che cos’è la gelosia? Perché siamo gelosi? Che relazione c’è tra l’amore e la gelosia? Barbara Alberti tratta il tema alla sua maniera, con verve, ironia e gusto del paradossale. Attraverso aforismi personali e racconti in parte autobiografici, familiari, storie sentite o orecchiate, storie paradigmatiche di ogni tempo, personaggi storici o letterari, l’autrice traccia i confini di un sentimento così terribile e sleale ma al tempo stesso comune ai più, e le sue ricadute nei rapporti di coppia, tra tradimenti, riconciliazioni, vendette e sparizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
