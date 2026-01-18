Barbara Alberti torna sul palco del Teatro Ariston di Agugliano con il suo spettacolo

E’ Barbara Alberti la protagonista del nuovo appuntamento con la quindicesima edizione della rassegna ‘ Parlare Futuro. Lezioni d’Autore ’. Il ciclo di incontri questo pomeriggio (ore 17.30) fa tappa al Cinema Teatro Ariston Agugliano, dove la popolare scrittrice presenterà il suo ultimo libro ‘ Gelosia ’. Che cos’è la gelosia? Perché siamo gelosi? Che relazione c’è tra l’amore e la gelosia? Barbara Alberti tratta il tema alla sua maniera, con verve, ironia e gusto del paradossale. Attraverso aforismi personali e racconti in parte autobiografici, familiari, storie sentite o orecchiate, storie paradigmatiche di ogni tempo, personaggi storici o letterari, l’autrice traccia i confini di un sentimento così terribile e sleale ma al tempo stesso comune ai più, e le sue ricadute nei rapporti di coppia, tra tradimenti, riconciliazioni, vendette e sparizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barbara Alberti e il suo "Gelosia" al teatro Ariston di Agugliano

Leggi anche: “Intitolate il Teatro Ariston al Maestro Peppe Vessicchio”: l’appello dal Web al Festival di Sanremo

Leggi anche: ? Barbara Alberti: “Ho accettato il GF Vip per soldi”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barbara Alberti e il suo Gelosia al teatro Ariston di Agugliano; Due microfoni - Barbara Alberti e il suo nuovo libro Gelosia (PIEMME) (16.01.2026); Barbara Alberti ad Agugliano per “Parlare Futuro.

Due microfoni - Barbara Alberti e il suo nuovo libro "Gelosia" (PIEMME) - 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Fran ... radioradicale.it