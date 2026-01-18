Barbara Alberti e il suo Gelosia al teatro Ariston di Agugliano

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Alberti torna sul palco del Teatro Ariston di Agugliano con il suo spettacolo

E’ Barbara Alberti la protagonista del nuovo appuntamento con la quindicesima edizione della rassegna ‘ Parlare Futuro. Lezioni d’Autore ’. Il ciclo di incontri questo pomeriggio (ore 17.30) fa tappa al Cinema Teatro Ariston Agugliano, dove la popolare scrittrice presenterà il suo ultimo libro ‘ Gelosia ’. Che cos’è la gelosia? Perché siamo gelosi? Che relazione c’è tra l’amore e la gelosia? Barbara Alberti tratta il tema alla sua maniera, con verve, ironia e gusto del paradossale. Attraverso aforismi personali e racconti in parte autobiografici, familiari, storie sentite o orecchiate, storie paradigmatiche di ogni tempo, personaggi storici o letterari, l’autrice traccia i confini di un sentimento così terribile e sleale ma al tempo stesso comune ai più, e le sue ricadute nei rapporti di coppia, tra tradimenti, riconciliazioni, vendette e sparizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

barbara alberti e il suo gelosia al teatro ariston di agugliano

© Ilrestodelcarlino.it - Barbara Alberti e il suo "Gelosia" al teatro Ariston di Agugliano

Leggi anche: “Intitolate il Teatro Ariston al Maestro Peppe Vessicchio”: l’appello dal Web al Festival di Sanremo

Leggi anche: ? Barbara Alberti: “Ho accettato il GF Vip per soldi”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barbara Alberti e il suo Gelosia al teatro Ariston di Agugliano; Due microfoni - Barbara Alberti e il suo nuovo libro Gelosia (PIEMME) (16.01.2026); Barbara Alberti ad Agugliano per “Parlare Futuro.

barbara alberti suo gelosiaDue microfoni - Barbara Alberti e il suo nuovo libro "Gelosia" (PIEMME) - 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Fran ... radioradicale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.