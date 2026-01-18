Amianto frantumato gettato in campagna inquinamento e pericolo tra Solaro Saronno Cesate e Caronno Pertusella

In alcune aree delle campagne tra Solaro, Saronno, Cesate e Caronno Pertusella sono stati rinvenuti residui di amianto frantumato. Questo tipo di rifiuto rappresenta un rischio per l’ambiente e la salute pubblica, a causa delle particelle pericolose che può liberare. È importante intervenire tempestivamente per la rimozione e bonifica delle zone interessate, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

