Altro che X Factor Il primo talent show della tv italiana andò in onda 70 anni fa

Sei decenni fa, il primo talent show della televisione italiana andò in onda, segnando un momento importante nella storia dell’intrattenimento. All’epoca, gli spettatori si sintonizzavano sulla Programmazione Nazionale, precursore di Rai 1, e si riunivano in famiglia per seguire l’evento con interesse e curiosità. Un modo diverso di vivere la televisione, che ha aperto la strada alle produzioni di oggi.

Bisognava sintonizzarsi sulla Programmazione Nazionale, quella che poi sarebbe diventata Rai 1. Le famiglie si sistemavano comode nei salotti, oppure in cucina, trepidanti. La televisione aveva messo piede nel nostro paese giusto da due anni, ma chi poteva permettersela l'aveva già collocata in casa e la osservava stordito, come una luccicante reliquia. Le prime trasmissioni regolari avevano esordito nel gennaio del 1954. Adesso, nell' aprile del 1956, la programmazione era lievitata e tutti parlavano di questo nuovo programma, una sorta di trampolino per quegli italiani che desideravano cimentarsi con il mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

