Addio a Giusy Liberto icona della danza in Sicilia

È venuta a mancare nella notte Giusy Liberto, rinomata insegnante di danza e figura di spicco nel panorama coreutico siciliano. La sua attività ha influenzato numerosi allievi e contribuito allo sviluppo della danza nella regione, lasciando un’importante eredità culturale.

Si è spenta nella notte la professoressa di danza Giusy Liberto, punto di riferimento per intere generazioni di allievi e figura centrale della scena coreutica siciliana. Per oltre 40 anni ha accompagnato migliaia di giovani nel percorso di avvicinamento alla danza trasmettendo rigore, passione e.

