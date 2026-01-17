Tentativi di furto tra Parma e Coenzo | coppia in fuga tra i cortili di via Venezia

Nella zona tra Parma e Coenzo, si sono verificati diversi tentativi di furto nel corso della serata di ieri. Una coppia di malviventi sarebbe stata protagonista di almeno quattro episodi tra i cortili di via Venezia, generando preoccupazione tra i residenti. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Secondo le testimonianze raccolte, si tratterebbe con ogni probabilità di due stranieri – uno di origine albanese e uno magrebina – entrambi vestiti di scuro e con cappello. Non si esclude la presenza di un terzo complice che li avrebbe supportati a bordo di un'auto. L'episodio principale si è verificato in via Venezia, dove una delle potenziali vittime ha reagito inseguendo i ladri e tentando di bloccarli. Durante la fuga, avvenuta tra i cortili poco illuminati delle abitazioni limitrofe, i due si sarebbero difesi lanciando sassi e pezzi di legno raccolti lungo il percorso. La stessa coppia sarebbe stata avvistata poco dopo anche a Coenzo, dove nei giorni scorsi si sarebbe resa protagonista del tentato furto di una bicicletta.

