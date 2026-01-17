Spesi milioni ma si va in peggio Forse il raddoppio era dei tempi?
L'avvocato Massimo Pieri, pendolare tra Lucca e Firenze, riflette sui recenti investimenti nel servizio ferroviario. Nonostante i milioni spesi, la situazione sembra peggiorata, sollevando dubbi sull’efficacia del raddoppio dei binari o sull’aumento dei tempi di percorrenza. In un contesto in cui migliorare i collegamenti è fondamentale, questa analisi invita a una valutazione critica degli interventi e delle reali esigenze dei pendolari.
Raddoppio dei binari o, piuttosto, dei tempi di percorrenza? A chiederselo è l’avvocato lucchese Massimo Pieri, da anni pendolare nella tratta ferroviaria tra Lucca e Firenze. “Qualche mese fa la coppia Giani-Baccelli annunciò in pompa magna la conclusione dei lavori del primo lotto dell’ormai famigerato “ Raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca ” che avrebbe migliorato la mobilità per migliaia di toscani. I lavori, secondo i reboanti annunci, avrebbero infatti permesso fin da subito tempi di percorrenza più brevi per i treni Lucca-Firenze e l’inserimento fra i convogli di ben due treni “super veloci”, che avrebbero consentito di percorrere i circa 75 chilometri fra Lucca e Firenze in un’ora (perché si, per Regione Toscana super veloce significa 70 kmh). 🔗 Leggi su Lanazione.it
