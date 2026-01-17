Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team. Dopo un avvio positivo, la squadra si prepara a un tour de force, con l’obiettivo di superare il Napoli e consolidare la posizione in classifica. La Juventus, terza in Serie A, cerca continuità nel percorso di miglioramento sotto la guida di Spalletti, in attesa delle sfide più impegnative.

Si chiude stasera a Cagliari il ciclo delle partite ’abbordabili’ per la Juve di Spalletti. Una serie di esami che ha coinciso con un pieno rilancio della Signora, terza per rendimento in A dietro a Inter e Milan da quando ‘Lucio’ è in panchina. Ko di Napoli a parte, solo col Lecce i bianconeri hanno steccato, con una prestazione intaccata però più dalla sfortuna che dai dubbi. I 2,18 punti a partita di media del dopo Tudor, in ogni caso, certificano la svolta. La seconda metà di gennaio vedrà innalzarsi il coefficiente di difficoltà. Dopo il Cagliari di Pisacane – trappola da non sottovalutare, ovvio – ecco il Napoli di Conte, domenica 25 allo Stadium: e già si sente l’aroma del grande spareggio per il ruolo da vera inseguitrice delle milanesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spalletti, lo sguardo è solo al top. La Juve cerca il sorpasso al Napoli. Test Cagliari, poi il tour de force

