Spalletti cambia modulo davanti c' è David | Cagliari-Juventus le probabili formazioni
Per la sfida tra Cagliari e Juventus, Spalletti potrebbe optare per un nuovo modulo, con David in attacco. La Juventus, imbattuta dall’7 dicembre, cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. Analizziamo le possibili formazioni e le strategie che le due squadre potrebbero adottare in questa partita.
La Juventus non perde dal 7 dicembre (contro il Napoli) e vuole continuare a "rosicchiare" punti per le zone nobili della classifica. La squadra di Spalletti arriva a Cagliari con la difesa a quattro e il tridente Yildiz, Miretti e McKennie dietro David.?All'andata vinsero i bianconeri per 2-1con la doppietta del turco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
