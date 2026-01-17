Slittino Merle Fraebel vince a Oberhof e centra il titolo europeo

Merle Fraebel si è aggiudicata la gara di singolo di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2026. La vittoria in Germania conferma la sua competitività in una stagione importante, contribuendo alla classifica generale. La competizione si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, sottolineando la crescita dell’atleta nel panorama internazionale.

Una straordinaria Merle Fraebel si è aggiudicata la gara di singolo di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2026. La prova odierna assegnava anche il titolo europeo che, di conseguenza, è andato alla padrona di casa che, contemporaneamente, centrava la seconda vittoria in carriera nel singolo a soli 22 anni. La vittoria è andata alla tedesca Merle Fraebel con il tempo complessivo di 1:22.867 (miglior tempo nella prima manche in 41.403 e conferma nella seconda in 41.464) con un margine di vantaggio ben 279 millesimi sull'austriaca Lisa Schulte (41.600 e 41.546) mentre completa il podio la svizzera Natalie Maag (41.

