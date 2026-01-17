Servizi al lavoro Si reclutano quindici istruttori
Afol Metropolitana ha avviato una procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria di Istruttori dei Servizi al Lavoro. La selezione riguarda quindici candidati, da assumere a tempo pieno e indeterminato nei Centri per l’Impiego. La procedura si basa su titoli ed esami, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di supporto all’occupazione nella zona metropolitana.
Afol Metropolitana ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Istruttori dei Servizi al Lavoro, da inserire nei Centri per l’Impiego (Cpi). Le risorse selezionate saranno assegnate ai Cpi di Milano, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, Magenta, Melzo, Rho, Rozzano e San Donato Milanese, oltre alle nuove sedi in apertura nel 2026. In questo quadro, parte delle assunzioni contribuirà all’avvio del nuovo Centro per l’Impiego di Abbiategrasso, rafforzando la presenza dei servizi pubblici in un’area strategica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
