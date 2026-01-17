Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Ecco le classifiche aggiornate di Serie C e dei campionati dilettantistici, dopo il fine settimana di gare. In questa sezione trovate i dati più recenti sui risultati e la posizione delle squadre. Per condividere notizie, foto o aggiornamenti, potete contattare la nostra redazione all’indirizzo email [email protected].

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati Leggi anche: Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Veneto; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Tutte le classifiche marcatori; Dilettanti - I risultati degli anticipi di sabato 10 gennaio Serie D, Eccellenza, Promozione. Dilettanti - Programma, risultati e classifiche degli anticipi del sabato. Ben dieci squadre in campo - In Eccellenza il Fiorenzuola cerca punti pesanti in chiave playoff in casa della BrescelloPiccardo, mentre in Promozione A spicca il ... sportpiacenza.it

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Arezzo e Altamura vincenti! Diretta gol live score (oggi 16 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche e diretta gol live score venerdì 16 gennaio 2026 degli anticipi della 22^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net

Risultati serie C, classifiche/ Pari show tra Pineto e Guidonia! Diretta gol live score (11 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: la 21^ giornata prosegue domenica 11 gennaio con 14 partite, l'Arezzo cerca la fuga giusta nel girone B. ilsussidiario.net

La Piazzetta Cesena, che partecipa al Campionato Calcio Dilettanti serie Eccellenza e alla Coppa Calcio "G. Valentini" 2025/26. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.