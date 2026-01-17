Savoia Cavalleria. Vanno in scena arpa e flauto.

GROSSETO "Arpeggiar flautando" con Andrea Oliva e Luisa Prandina apre il 2026 del festival " La voce di ogni strumento ", promosso da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Il concerto, secondo appuntamento della quindicesima stagione, si terrà domani alle 17.30 nella caserma del Savoia Cavalleria 3° di Grosseto, sede ormai consolidata di eventi culturali di alto profilo. Protagonisti della serata saranno Andrea Oliva, flauto traverso, e Luisa Prandina, arpa, per un raffinato dialogo musicale che attraversa epoche e stili diversi: da Carl Philipp Emanuel Bach a Fauré e Debussy, fino a Nino Rota, Dvorák e un omaggio all’opera di Bizet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

