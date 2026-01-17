Savoia Cavalleria Vanno in scena arpa e flauto
GROSSETO "Arpeggiar flautando" con Andrea Oliva e Luisa Prandina apre il 2026 del festival " La voce di ogni strumento ", promosso da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Il concerto, secondo appuntamento della quindicesima stagione, si terrà domani alle 17.30 nella caserma del Savoia Cavalleria 3° di Grosseto, sede ormai consolidata di eventi culturali di alto profilo. Protagonisti della serata saranno Andrea Oliva, flauto traverso, e Luisa Prandina, arpa, per un raffinato dialogo musicale che attraversa epoche e stili diversi: da Carl Philipp Emanuel Bach a Fauré e Debussy, fino a Nino Rota, Dvorák e un omaggio all’opera di Bizet. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Concerto per arpa con Laura Papeschi al Grand Hotel Savoia
Leggi anche: “Cavalleria rusticana”: il capolavoro verista di Mascagni in scena al Carlo Felice
Savoia Cavalleria. Vanno in scena arpa e flauto.
Savoia Cavalleria. Vanno in scena arpa e flauto - GROSSETO"Arpeggiar flautando" con Andrea Oliva e Luisa Prandina apre il 2026 del festival "La voce di ogni strumento", promosso da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. lanazione.it
Festival "La voce di ogni strumento": al Savoia Cavalleria il concerto "Arpeggiar flautando" - Il Giunco x.com
DOMENICA 18 GENNAIO alle ore 17.30 nella Caserma Savoia Cavalleria 3° a Grosseto il festival "La voce di ogni strumento" presenta "Arpeggiar flautando" con ANDREA OLIVA (flauto traverso) e LUISA PRANDINA (arpa) Biglietti su VivaTicket https://w - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.