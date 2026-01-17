Quando vuole l’Europa riesce ancora a farci godere

L’Europa, nonostante le sfide, continua a offrire momenti di soddisfazione e di valore. Questo articolo non si rivolge a chi vede nell’Europa solo problemi o difficoltà, ma a chi apprezza le sue occasioni di progresso e di crescita. Un’analisi sobria e obiettiva delle opportunità che ancora si presentano, senza sensazionalismi, per comprendere meglio il ruolo e le potenzialità del Vecchio Continente.

L'articolo che segue non è adatto a chi cerca ogni giorno un pretesto buono per dire che l'Europa è un disastro, che l'Eurozona è immobile, che il movimento Maga sta mangiando la pappa in testa a tutti gli europei e che a ogni mossa virile del presidente americano ne segue una floscia del continente più odiato da Trump. L'articolo che segue si limita a mettere insieme alcuni puntini, per provare a spiegare perché, nonostante tutto, l'Europa di oggi offre ragioni niente male per sentirsi orgogliosi di quello che l'Unione sta iniziando a fare in risposta a Trump. Piccoli puntini, piccole storie, piccoli dettagli, che insieme aiutano a fotografare un sentimento più diffuso di quello che si crede: la ribellione lenta, progressiva, non sempre sciocca dell'Europa alle politiche antieuropeiste del presidente americano.

