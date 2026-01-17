Prima e Seconda categoria Atletico Spedalino di fronte all’AM Aglianese

L’Atletico Spedalino si prepara ad affrontare l’AM Aglianese nella diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. L’incontro è programmato per domani alle 15. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. La partita si svolgerà sul campo di Spedalino, offrendo un’occasione di confronto e di crescita per i team coinvolti.

Tutto pronto per la diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria: si comincia domani alle 15. Partendo dal girone B di Prima, l'AM Aglianese mira a mantenere la vetta della classifica ed i tre punti di vantaggio sull'Intercomunale Monsummano: i neroverdi di Matteoni dovranno però aggiudicarsi il derby con l'Atletico Spedalino di Ermini, a Oste. Per contro, il Monsummano tenterà di espugnare il campo del Maliseti Seano. Poi c'è lo scontro-salvezza del Butelli: CQS Tempio Chiazzano–Montagna Pistoiese promette scintille. Passando poi al girone C, il Quarrata sogna la terza vittoria consecutiva nella tana del Daytona.

