In un’intervista recente, l’allenatore Cesare Prandelli ha commentato il tema delle critiche rivolte ai tecnici, tra cui Allegri e Conte. Prandelli ha espresso la sua opinione sulla figura dell’allenatore ideale, sottolineando l’importanza di rispetto e professionalità nel calcio. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sul ruolo dell’allenatore e sulle sfide della gestione di una squadra.

Cesare Prandelli, l’uomo che ha guidato l’Italia alla finale di Euro 2012 e ha regalato anni di grande calcio a Firenze, è da sempre un osservatore attento dell’evoluzione tattica. In un momento in cui il dibattito tra “giochisti” e “risultatisti” si infiamma nuovamente dopo la sfida tra il Como di Fabregas e il Milan di Allegri, Prandelli interviene con la sua consueta pacatezza per smontare le etichette e rimettere al centro il valore del talento.Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport: DUALISMO SUPERATO «Io non mi sono mai schierato né da una parte né dall’altra. In ogni caso è un dualismo superato, anche perché poi vorrei capire bene chi sono i giochisti e chi i risultatisti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prandelli sicuro: «Allegri? Ma vogliamo scherzare! Siamo ancora qui a parlare di critiche a Max…Conte un esempio per questo motivo. Ecco chi è l'allenatore ideale»

