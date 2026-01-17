Napoli Sassuolo streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni sulla diretta di Napoli-Sassuolo, partita valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 17 gennaio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito troverai dettagli su come seguire l'incontro in streaming e in televisione, oltre alle probabili formazioni.

Napoli Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18 Napoli e Sassuolo scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

