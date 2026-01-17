Milano antagonisti occupano ex scuola e si riuniscono in assemblea | Blocchiamo tutto liberiamo tutto

A Milano, alcune realtà antagoniste hanno occupato l’ex scuola di via Vallarsa 19, dove si svolge un’assemblea cittadina. Con lo slogan “Blocchiamo tutto, liberiamo tutto”, gruppi come il Leoncavallo e il centro sociale Lambretta hanno deciso di intervenire, evidenziando le loro posizioni attraverso questa azione. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle recenti attività di protesta e di mobilitazione nella città.

Milano, 17 gennaio 2026 – “Blocchiamo tutto, liberiamo tutto”. Con questo slogan, alcune realtà antagoniste milanesi - dal Leoncavallo al centro sociale Lambretta - hanno occupato l'ex scuola elementare di via Vallarsa 19 dove oggi si tiene un'assemblea cittadina. L'azione, che sarà temporanea e durerà fino a questa sera, sabato 17 gennaio, era stata annunciata già ieri “per aprire un dialogo diretto con tutte le persone che sono scese in piazza lo scorso autunno, per il diritto alla città, per difendere gli spazi sociali, contro la violenza di genere, contro la guerra e contro il genocidio del popolo Palestinese ad opera di Israele”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, antagonisti occupano ex scuola e si riuniscono in assemblea: “Blocchiamo tutto, liberiamo tutto” Leggi anche: Quei sindacalisti che si occupano di tutto, tranne dei lavoratori Leggi anche: Sciopero generale: a Genova arriva Greta Thunberg: "Blocchiamo tutto" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano, antagonisti occupano ex scuola e si riuniscono in assemblea: “Blocchiamo tutto, liberiamo tutto” - Un’azione temporanea “per aprire un dialogo diretto con tutte le persone che sono scese in piazza lo scorso autunno, per il diritto alla città, per difendere gli spazi sociali, contro la violenza di g ... ilgiorno.it

Olimpiadi sotto attacco, i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici, antagonisti e centri sociali - Insieme a reti anarchiche, collettivi ambientalisti e una galassia fluida pronta a ... msn.com

#Olimpiadi sotto attacco, i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici, antagonisti e centri sociali x.com

Olimpiadi sotto attacco, i giochi di Milano-Cortina nel mirino di anarchici, antagonisti e centri sociali - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.