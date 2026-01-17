Martina Colombari ospite a Verissimo | Ballando Buen Camino e il figlio Achille Costacurta

Martina Colombari sarà ospite a Verissimo il 17 gennaio, dove condividerà alcuni aspetti della sua vita personale e professionale. L'intervista offrirà uno sguardo autentico sulla sua carriera, tra progetti come Ballando e Buen Camino, e sulla famiglia, a partire dal figlio Achille Costacurta. Un'occasione per conoscere meglio una figura nota del mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

(Adnkronos) –Martina Colombari sarà ospite oggi, sabato 17 gennaio, a Verissimo per un racconto intimo della sua vita personale e professionale. Dall'esperienza a Ballando con le stelle dove si è classificata quinta in coppia con Luca Favilla, fino all'ultimo capitolo della sua carriera di attrice in 'Buen Camino', film record di incassi di Checco Zalone, dove ha interpretato Linda, ex moglie di Zalone. Colombari parlerà anche del figlio Achille Costacurta, nato dall'amore con Billy Costacurta, che di recente ha ripercorso a Verissimo la sua storia, in cui non sono mancati momenti molto difficili, da cui ha saputo rialzarsi.

