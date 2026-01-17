Marchisio spiega il successo anche in Italia dell’innovativo torneo Un fenomeno trasversale che guarda nel futuro | il tempo effettivo e il rientro in campo li porterei subito anche nel calcio tradizionale Kings League Show da cui imparare Ed è solo all’inizio

Marchisio analizza il crescente interesse in Italia per la Kings League, un innovativo torneo che coniuga spettacolo e tecnologia. Un fenomeno che si rivolge al futuro, introducendo elementi come il tempo effettivo e il rientro in campo. Questo show ha già attirato campioni, ex stelle e figure di rilievo del calcio, offrendo spunti interessanti anche per il calcio tradizionale, e rappresenta solo l’inizio di un nuovo modo di vivere il calcio.

Il pallone che cade da una gabbia sospesa sul centrocampo, card speciali che possono cambiare le sorti di un match, Campioni del Mondo ed ex stelle del calcio, presidenti che calciano i rigori. Può sembrare un videogioco, ma in realtà è parte del format della Kings League, torneo calcistico che dalla Spagna sta conquistando il mondo, Italia compresa. Da noi tutto è cominciato nel 2025, ma il movimento cresce in fretta, vuoi perché si tratta di una competizione giovane, vuoi perché ha un pubblico meno attaccato al pallone come una religione scolpita nella pietra, vuoi anche perché è più dinamico e imprevedibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marchisio spiega il successo anche in Italia dell’innovativo torneo "Un fenomeno trasversale che guarda nel futuro: il tempo effettivo e il rientro in campo li porterei subito anche nel calcio tradizionale». "Kings League. Show da cui imparare. Ed è solo all’inizio» Leggi anche: Proposta rivoluzionaria nel mondo del calcio: il tempo effettivo Leggi anche: Kings Cup Italia risultati quinta giornata in tempo reale (Kings League) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Marchisio spiega il successo anche in Italia dell’innovativo torneo Un fenomeno trasversale che guarda nel futuro: il tempo effettivo e il rientro in campo li porterei subito anche nel calcio tradizionale». Kings League. Show da cui imparare. Ed è solo all’inizio. Spalletti spiega la gestione di Yildiz e Conceicao per la partita di domani L'allenatore configura una possibile staffetta fra i due, con uno titolare e l'altro pronto a subentrare al suo posto, in virtù delle loro condizioni non perfette La scelta non è ancora fat - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.