In un contesto televisivo spesso soggetto a interpretazioni contrastanti, Affari Tuoi dimostra di mantenere una solida presenza, superando La Ruota dei Campioni nelle audience. Stefano De Martino celebra questa vittoria, evidenziando come le dinamiche dello spettacolo siano spesso sottovalutate. Una lettura obiettiva del settore rivela che, nonostante le voci di crisi, alcuni programmi continuano a riscuotere successo e interesse tra il pubblico.

Stefano De Martino festeggia la crisi che non c’è e il periodo nero inventato da certa stampa. La realtà è un’altra: ieri sera Affari Tuoi ha superato La Ruota dei Campioni. Il game show di Rai1 condotto da De Martino ha conquistato la leadership con quasi 5 milioni di telespettatori con il 24,6% di share dalle 20.49 alle 21.44 a fronte dei 4,7 milioni e del 23,9% di share del game di Canale 5 presentato da Gerry Scotti nel blocco in onda dalle 20.51 alle 22.18. Vittoria chiara anche nella sovrapposizione oraria che vede la prima rete della Tv di Stato sfiorare il 25% di share (24,8% per la precisione) a fronte del 23,2% raggiunto dell’ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MA QUALE CRISI! AFFARI TUOI BATTE LA RUOTA DEI CAMPIONI: LA GIOIA DELLA RAI

