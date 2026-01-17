L'Inter ha spesso ottenuto successi importanti adottando un approccio più prudente e compatto, simile a quello di Chivu, piuttosto che alle strategie più offensive di Allegri. In questo articolo, analizziamo sette occasioni in cui la squadra nerazzurra ha conquistato vittorie significative con un atteggiamento più contenuto. Scopri come questa filosofia ha contribuito a risultati decisivi, dimostrando che il

Cristian Chivu si intende più di football che di ippica, ma saprà cosa vuol dire piazzare il "musetto davanti" e prendersi tre punti. Il "corto muso" allegriano - e anche "chivuiano" - si traduce con vincere le partite con un gol di scarto. Contro l'Udinese è andata così, ma anche contro Atalanta, Lecce, Genoa, Verona, Roma, Sassuolo e Kairat Almaty in Champions. Il cortomusismo di Chivu colpisce e merita un focus. L'allenatore nerazzurro ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche, difficili, magari mettendo dentro un difensore in più per tenere alta la guardia sulle palle alte. A Udine ha inserito De Vrij al posto di Lautaro a tre minuti dalla fine per blindare i tre punti e contenere i friulani, pronti a sgomitare in area per buttarla dentro.

© Gazzetta.it - Ma è Chivu o... Allegri? Udine e altre 7: tutte le volte che l'Inter ha vinto di "corto muso"

