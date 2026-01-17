LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Nadalini in finale nei 1500 squalificato SpechenhauMoser ed infortunio per Previtali

Segui in tempo reale gli Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti su tutte le gare e sugli atleti coinvolti. In questa sessione, Nadalini si qualifica per la finale nei 1500 metri, mentre SpechenhauMoser viene squalificato e Previtali si infortuna. Resta aggiornato per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Arianna si mette subito al comando dopo due giri. 14:01 Si procede con la seconda batteria. C’è Arianna Fontana. La veterana italiana affronta Maliszewska (POL), Sellier (POL), Topolska (POL) e Staenz (SUI). 13:59 Molto bene Elisa, che nell’ultimo giro riesce ad inserirsi tra le Velzeboer ottenendo il secondo posto. L’azzurra approda in semifinale con la favorita Xandra Velzeboer. 13:55 Si parte con la heat tra Xandra e Michelle Velzeboer (NED), Elisa Confortola, Eckstein (GER) e Sydorko (UKR). QUARTI DI FINALE 1000 METRI FEMMINILI 13:54 Penalizzato il lettone Berzins, avanzano in finale A il francese Fercoq e l’ungherese Moon Wonjun. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Nadalini in finale nei 1500, squalificato SpechenhauMoser ed infortunio per Previtali Leggi anche: Short track, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sul podio nei 1500 metri a Danzica! Vince Dandjinou Leggi anche: Short track, Nadalini e Sighel insieme sul podio dei 1500 metri. Staffetta femminile vicina alla top-3 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei di Short track 2026: i convocati dell'Italia, il programma delle gare e dove vedere in diretta tv; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara; LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, test pre-olimpico per Arianna Fontana. LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. oasport.it

Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.