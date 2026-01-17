LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Nadalini in finale nei 1500 squalificato SpechenhauMoser ed infortunio per Previtali

Segui in tempo reale gli Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti su tutte le gare e sugli atleti coinvolti. In questa sessione, Nadalini si qualifica per la finale nei 1500 metri, mentre SpechenhauMoser viene squalificato e Previtali si infortuna. Resta aggiornato per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Arianna si mette subito al comando dopo due giri. 14:01 Si procede con la seconda batteria. C’è Arianna Fontana. La veterana italiana affronta Maliszewska (POL), Sellier (POL), Topolska (POL) e Staenz (SUI). 13:59 Molto bene Elisa, che nell’ultimo giro riesce ad inserirsi tra le Velzeboer ottenendo il secondo posto. L’azzurra approda in semifinale con la favorita Xandra Velzeboer. 13:55 Si parte con la heat tra Xandra e Michelle Velzeboer (NED), Elisa Confortola, Eckstein (GER) e Sydorko (UKR). QUARTI DI FINALE 1000 METRI FEMMINILI 13:54 Penalizzato il lettone Berzins, avanzano in finale A il francese Fercoq e l’ungherese Moon Wonjun. 🔗 Leggi su Oasport.it

