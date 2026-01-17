La Ruota dei Campioni batte tutti il programma di Canale 5 il più visto con il 23.9% di share

La Ruota dei Campioni, trasmessa ieri sera su Canale 5, si è confermata il programma più visto del prime time, registrando il 23,9% di share. Con una media di circa 4 milioni di spettatori, si distingue come uno degli appuntamenti più seguiti della rete, consolidando la sua posizione tra i programmi di maggiore successo della stagione.

'La Ruota dei Campioni', trasmesso ieri su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time, con 4.736.000 spettatori e il 23.9% di share, nella prima parte, e 3.826.000 spettatori con il 22.7% di share, nella seconda parte. Al secondo posto, su Rai1, cresce 'Tali e Quali' che ha ottenuto 2.988.000 spettatori e il 15.5% di share, nella prima parte, e 2.385.000 spettatori con il 17.9% di share, nella seconda. Al terzo posto, 'Harry Potter e i doni della morte – Parte 2' su Italia1, con 1.213.000 spettatori e il 7.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.

