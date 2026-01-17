La Gen Z sarà diventata adulta a Crans Montana?

La Generazione Z sta raggiungendo l’età adulta e si confronta con un mondo complesso, fatto di sfide e insegnamenti. Tra esperienze di gestione e sfide politiche, i giovani imparano a riconoscere i rischi e a sviluppare una prospettiva critica. È un percorso che invita alla riflessione sulla realtà sociale e sulle dinamiche che influenzano il loro futuro, offrendo spunti di crescita e consapevolezza.

Questo Cameo è stato scritto due settimane dopo l'evento, quando tutta la fuffa comunicazionale dei primi giorni si era già depositata, ricoperta da neve fresca sullo scheletro lurido del Le Constellation. C'est la vie! Parto dalla fine della cerimonia funebre, quando si spengono le luci sulla commozione (autentica!) per le giovanissime vite perse o segnate per sempre. A questo punto si scatenano gli istinti animali di quelli che accusano e di quelli che si difendono. Di qui in avanti vale tutto. Altissima la posta in gioco, per una società ultra monetizzata come questa, dominata dal «chi deve pagare i danni»? Ho intervistato due personaggi della società civile svizzera, due amici, un banchiere d'affari (XY) e uno psicanalista (XZ) facendo loro la stessa domanda: «Avete colto anche voi, in questo caso, appena avvenuto, la rapida tendenza degli adulti a colpevolizzare i comportamenti dei giovanissimi presenti (la serata era dedicata a loro) accusati di aver filmato invece di fuggire? Hanno rispolverato il noto «narcisismo digitale» come se la causa principale risiedesse, non nei comportamenti degli adulti (politici, legislatori, costruttori, gestori, controllori comunali e cantonali) ma in una patologia generazionale legata allo smartphone e alla sua cultura, che pure c'è ed è grave, ma che qua non centra nulla.

