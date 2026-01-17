Juve Inter Primavera 0-0 LIVE | qualche protesta degli ospiti per un rigore negato

Seguiamo in tempo reale il match tra Juventus e Inter Primavera, valido per la 20ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, accompagnato da alcune proteste degli ospiti per un episodio di rigore negato. Di seguito, trovate sintesi, moviola, tabellino e approfondimenti sul risultato e le principali azioni del confronto.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. 27? LEONE CONQUISTA UN CORNER- Bello spunto dell’11 di Padoin, la traiettoria viene deviata e finisce in corner. Nulla di fatto sulla seguente battuta 25? Qualche protesta degli ospiti per un possibile tocco di mano, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione 23? TRATTENUTA DI LEONE- Marello scappa via sulla sinistra, Leone lo ferma prima di entrare in area, rischio grosso per l’esterno di Padoin 21? FINOCCHIARO STESO- Gran sterzata del dieci bianconero, fermato fallosamente da un avversario nel cerchio di centrocampo 20? Bell’azione dei bianconeri- Ottima ripartenza veloce, Finocchiaro sul più bello non trova la giusta misura per il cross col mancino e Farronato può intervenire agevolmente 17? Fallo di Contarini- L’Inter ha a disposizione una chance da calcio piazzato, ma Huli fa suo il pallone in uscita 15? Verde cerca l’incursione- Break coraggioso del difensore bianconero, arriva fino in fondo ma perde l’equilibrio sul più bello e sbaglia la misura del cross 14? Ora l’Inter prova a gestire il possesso, alla ricerca degli spazi migliori 11? Ritmi altissimi in campo, già diverse occasioni in questi primi minuti 8? VALLANA AD UN PASSO DAL GOL- Da calcio d’angolo si smarca bene e prova a piazzare sul secondo palo: Farronato dice no con un intervento super 7? Prima uscita dei bianconeri- Angolo conquistato e Finocchiaro pronto alla battuta 5? ANCORA HULI- Mancuso sgasa sull’out di sinistra e calcia forte sul primo palo: Huli para senza eccessivi sforzi 4? HULI SU MANCUSO- Mancuso parte dalla sinistra, salta due avversari e calcia da fuori, Huli si fa trovare pronto e respinge in bello stile 2? Che rischio per i bianconeri- Contatto in area, Mosconi a terra ma per l’arbitro è tutto regolare 1? Inizia il match, primo possesso per l’Inter Migliore in campo Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Inter Primavera 0-0 LIVE: qualche protesta degli ospiti per un rigore negato

