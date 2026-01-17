Alex Jiménez, ex difensore del Milan ora al Bournemouth, ha condiviso le sue impressioni sulla differenza tra il calcio italiano e quello inglese. Secondo Jiménez, in Italia si predilige un gioco più tattico, mentre nel Regno Unito si concentra maggiormente sulla crescita individuale e sulla prestazione complessiva. L’esperienza in Premier League rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo del calciatore, che si sente in progresso nel suo percorso professionale.

L’ex difensore del Milan ora al Bournemouth, Alex Jiménez, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club di Premier League, alla quale ha parlato della sua carriera. calcistica, facendo riferimento sia ai tempi del Real Madrid che a quelli del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Sono arrivato al Real Madrid quando avevo sette anni e ci sono rimasto dai sette ai 17 anni. Tutto ciò che sto realizzando ora è anche merito del Real Madrid, che mi ha allenato molto bene fin da bambino e mi ha insegnato come funzionano le cose nel calcio. Il Milan? In Italia il calcio è molto più tattico, qui è molto più fisico e molto più avanti e indietro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jimenez: “Milan? In Italia il calcio è più tattico. Qui al Bournemouth sto crescendo bene”

