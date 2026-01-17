In un mondo sempre più connesso, i ricordi delle vacanze spesso si conservano attraverso souvenir e foto. Tuttavia, inserimenti incongrui o pericolosi possono trasformare un semplice ricordo in un rischio. Un noto verso del poeta tedesco Paul Wühr (1927–2016) riflette bene lo spirito di un viaggio, ricordandoci di mantenere attenzione anche nei momenti di relax. È importante conoscere e gestire questi dettagli per preservare un’esperienza serena e consapevole.

Gli abiti non sono cartoline che riproducono un dettaglio rubato o mémoire (Instagram è più che sufficiente a inondarci di scatti variamente pittoreschi), ma un segno identitario che ci accompagna nelle nostre personalissime esplorazioni Un noto verso del poeta tedesco Paul Wühr (1927 – 2016) riassume così perfettamente lo spirito del viaggio da poter rientrare a buon diritto in una delle campagne di Louis Vuitton: “Che i nostri viaggi d’esplorazione non abbiano mai fine”. E non solo Vuitton potrebbe riconoscersi in questo augurio, ma la moda tutta: che cos’è infatti il viaggio se non una scoperta, un sogno da inseguire, e quindi il portare a casa ricordi, suggestioni, influenze, oggetti che mutano il nostro modo di vedere e di pensare, o più prosaicamente, dopo una breve pausa defaticante tra una scadenza e l’altra, una porta d’accesso alla prossima collezione da mettere su carta? I viaggi sono anche una fuga, per tradizione letteraria e non solo, ma per i designer di oggi, più che i lunghi soggiorni-rifugio di un Yves Saint Laurent a Marrakech, sono rapidi intermezzi tra una stagione e l’altra, fughe - peraltro limitate - da agende fitte di appuntamenti che riducono drasticamente il tempo dedicato alla creatività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Inserimenti incongrui potenzialmente pericolosi (e altri drammi dei souvenir post-vacanza)

Leggi anche: Rifiuti inerti potenzialmente pericolosi: sequestri a Suno e Barengo

Leggi anche: Rifiuti inerti potenzialmente pericolosi: sequestri a Suno e Barengo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inserimenti incongrui potenzialmente pericolosi (e altri drammi dei souvenir post-vacanza) - Gli abiti non sono cartoline che riproducono un dettaglio rubato o mémoire (Instagram è più che sufficiente a inondarci di scatti variamente pittoreschi), ma un segno identitario che ci accompagna nel ... ilfoglio.it