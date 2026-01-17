Il rettore strizza l’occhio alla città | Realtà forte e viva dell’Università

L’Università di Perugia rafforza il suo legame con Terni, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con il Comune e altre istituzioni locali. Questa collaborazione mira a promuovere progetti condivisi e a valorizzare il ruolo della formazione e della cultura nel territorio. Un passo importante per consolidare una presenza attiva e responsabile nella città, in linea con l’obiettivo di essere una realtà educativa e culturale forte e viva.

L'Università di Perugia guarda Terni. In occasione della presentazione del Terni Festival, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Università e il Comune di Terni, insieme all'associazione Città Universitaria e al Conservatorio "G. Briccialdi", "con l'obiettivo di rafforzare e rinnovare la collaborazione istituzionale per la valorizzazione di Terni come città universitaria" spiega Unipg. "L'accordo, di durata triennale, rinnova l'intesa già avviata nel 2022 e pone al centro l'iniziativa "Terni Festival – didattica, innovazione, ricerca e territorio", concepita come strumento strategico per promuovere la cultura superiore, l'alta formazione e il dialogo tra Università, istituzioni, sistema produttivo e cittadinanza" aggiunge l'Università.

