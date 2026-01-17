Groenlandia ora l’Europa rivendica territori di cui si era semplicemente dimenticata

Recentemente, l’attenzione si è spostata sulla Groenlandia, un territorio spesso trascurato dall’Europa. Con dichiarazioni di figure come Donald Trump e reazioni di leader europei, il dibattito si concentra sulla sovranità e sulle rivendicazioni territoriali. Questo cambiamento riflette l’interesse crescente per le risorse e la posizione strategica dell’isola, evidenziando come le dinamiche geopolitiche si evolvano anche in aree considerate periferiche, contribuendo a ridefinire gli equilibri internazionali.

di Francesco Vietti* "Ci serve", dice Donald Trump della Groenlandia. E Macron, scandalizzato, risponde: "Rifiutiamo il nuovo colonialismo e l'imperialismo americano". Il che, detto dal presidente della Francia, che non solo è stata una delle principali protagoniste del colonialismo e imperialismo europeo per secoli, ma che tuttora governa direttamente territori d'oltremare che vanno dalla Guadalupa alla Martinica, dalla Nuova Caledonia alla Polinesia, per non parlare della dozzina di stati africani di cui continua a influenzare l'economia e la politica tramite la leva monetaria del Franco CFA.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Sulla crisi della Groenlandia tra Europa e Stati Uniti si segnala un dissenso autorevole. È quello di Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington - facebook.com facebook

#Trump liquida le truppe europee in Groenlandia: "Non cambio idea". #Mosca alza la voce. @GuidoCrosetto : "Così è una barzelletta, coordini la Nato" #ANSAEuropa #Groenlandia #NATO - di @raelisewin x.com

