Gli Incredibili 3 | Uscita cast e ultime notizie sul nuovo film Disney Pixar

Gli Incredibili 3, il nuovo film Disney Pixar, è finalmente in fase di sviluppo. Dopo mesi di attesa, si conoscono dettagli sul cast e sulle date di uscita. Questo terzo capitolo della saga promette di riproporre le avventure della famiglia di supereroi, consolidando il successo della serie. Ecco le ultime notizie e le informazioni disponibili sul progetto, che interessa fan di tutte le età.

Dopo mesi di silenzio, arrivano finalmente notizie entusiasmanti su Gli Incredibili 3. L’attesissimo terzo capitolo della saga Disney e Pixar dedicata alla famiglia di supereroi più amata del cinema sta per entrare nel vivo della produzione. A rompere il ghiaccio è stata Holly Hunter, la storica voce originale di Helen Parr (Elasticgirl), che in una recente intervista ha fornito un aggiornamento concreto sulla tabella di marcia del film. Quando iniziano le riprese de Gli Incredibili 3?. Durante un’intervista con ScreenRant legata al suo impegno in Star Trek: Starfleet Academy, Holly Hunter ha risposto a una domanda sullo stato dei lavori del film: “Penso di iniziare a marzo”, ha dichiarato l’attrice. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

