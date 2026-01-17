Francesco Baccini ha dedicato il singolo alla Lorenzi, la sciatrice morta durante un allenamento in pista Ho cercato di ricordarla senza tristezza». La mia canzone per Matilde».

Francesco Baccini ha scritto una canzone dedicata a Matilde Lorenzi, la sciatrice tragicamente scomparsa durante un allenamento. L’ispirazione è nata dalla richiesta del regista Paolo Galassi, che gli ha chiesto di comporre un brano per il suo film su Kristian Ghedina. Baccini ha cercato di ricordarla senza tristezza, creando una melodia che renda omaggio alla sua memoria e al suo spirito.

Francesco Baccini, come è nata la canzone per Matilde Lorenzi? "Mi ha chiamato il regista Paolo Galassi, chiedendomi se avevo voglia di scrivere una canzone per il suo film su Kristian Ghedina. Gli dico di no, che non scrivo su commissione. E invece una sera sedendomi al pianoforte mi viene in mente Matilde, la sua morte assurda in allenamento mi aveva colpito. Mi esce una canzone, la canto al telefono a Galassi e lui mi dice: questa è la colonna sonora. Anche se non era su Ghedina". Avete contattato i genitori? "Ovviamente sì. Galassi era in contatto con la famiglia, quindi prima di andare avanti abbiamo chiesto la loro approvazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

