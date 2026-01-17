Formazioni ufficiali Cagliari Juventus | le scelte di Pisacane e Spalletti
Le formazioni ufficiali di Cagliari Juventus per la 21ª giornata di Serie A sono state annunciate. La partita, in programma all’Unipol Domus, vede le scelte di Fabio Pisacane e Luciano Spalletti. Ecco le disposizioni tattiche di entrambe le squadre, in attesa del calcio d’inizio, per analizzare al meglio le strategie adottate per questa importante giornata di campionato.
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari Juventus, la sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A 202526 che andrà in scena all’Unipol Domus. Queste le scelte operate dai due allenatori, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: le scelte definitive di Spalletti e Pisacane
Leggi anche: Formazioni ufficiali Cremonese Cagliari: le scelte di Nicola e Pisacane
Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Cagliari-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A | Le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese; Cagliari-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv.
Cagliari – Juventus: ecco le formazioni ufficiali - Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Pisacane e Spalletti per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it
Cagliari Juventus LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Cagliari Juventus: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 21a giornata del campionato Serie A 2025- cagliarinews24.com
Formazioni ufficiali Cagliari Juventus: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la 21esima giornata di Serie A 2024-2025 - Formazioni ufficiali Cagliari Juventus: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la 21esima giornata di Serie A 2024- cagliarinews24.com
Vesuvio live. . NAPOLI SASSUOLO, il pre partita e le FORMAZIONI UFFICIALI | LIVE STREAMING - facebook.com facebook
#NapoliSassuolo, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.