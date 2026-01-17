Forlì in arrivo un’altra battaglia Samb tosta in trasferta e rinforzata

Domani alle 12.30, Forlì e Sambenedettese si affrontano in trasferta nel tentativo di ottenere i primi punti del 2026. La squadra ospite, rinforzata, punta a consolidare la posizione in classifica, mentre il Forlì cerca una vittoria per risalire la graduatoria. La sfida si presenta equilibrata, con le due squadre a breve distanza in classifica e desiderose di migliorare il proprio rendimento.

Per cercare la prima vittoria del 2026. Domani all’ora di pranzo (12.30) il Forlì cercherà di fare un sol boccone al Morgagni di una Sambenedettese che, dopo 21 giornate, con 20 punti, precede di 1 sola lunghezza le sabbie mobili della zona playout e insegue a 5 di distanza i galletti. Da inizio dicembre sulla panchina del club marchigiano siede Filippo D’Alesio in sostituzione di Ottavio Palladini, protagonista della promozione in serie C della scorsa stagione, al quale sono stati fatali i soli 3 punti portati a casa in 7 gare nella sua ultima parte di gestione. D’Alesio, affezionato al 3-4-2-1, aveva guidato il Rimini da inizio stagione sino all’esclusione del club adriatico dal campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

