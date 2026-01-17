Focus sul futuro della sanità locale | Cosa cambia dopo la riforma L’assemblea del Pd a Casano

L’assemblea del Pd a Casano analizza le implicazioni della recente riforma sanitaria entrata in vigore in Liguria nel 2026. Dopo le proteste e le contestazioni, si approfondiscono i cambiamenti previsti per il sistema sanitario locale, con attenzione alle nuove modalità di organizzazione e gestione dei servizi. Questa riflessione mira a offrire un quadro chiaro e obiettivo sulle trasformazioni in atto, in un contesto di evoluzione e confronto continuo.

La riforma sanitaria è entrata in vigore in Liguria con l'inizio del 2026 non senza proteste e polemiche, sfociate anche in una contestazione al presidente della Regione Marco Bucci in occasione della presentazione del piano al personale sanitario nelle scorse settimane a Spezia. Un folto gruppo composto da associazioni del territorio, sindacalisti e cittadini aveva fermato il Governatore contestando proprio le novità della riforma: ne era nato un faccia a faccia vivace ma sempe nei canoni della correttezza. Con il via libera alla riforma, ora il pensiero va a come e cosa cambierà nel panorama della sanità locale, tema al centro dell'assemblea pubblica in programma oggi alle 17 al centro sociale 'Benelli' Via Pertini 1 a Casano.

